"Se il Real viene e mi chiede Palacios, come faccio a dirgli di non andarsene?". Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, ha parlato così del futuro del suo talentoso centrocampista Exequiel Palacios, obiettivo di vecchia data blancos: "Sarei incoerente se dicessi a Palacios di non andare al Real Madrid. So che la trattativa per la sua cessione è in fase avanzata", le sorprendenti parole del tecnico dei Millonarios in conferenza stampa. Palacios, nelle ultime settimane, è stato infatti dato a un passo dal trasferimento al Bayer Leverkusen.