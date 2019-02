© foto di Andrea Rosito

Diego Dabove, tecnico dell'Argentinos Jrs, parla dell'arrivo di Claudio Spinelli. La punta ha lasciato Crotone per tornare al Genoa e tornare in prestito in patria, nel caso al Semillero del Mundo: "E' arrivato benissimo fisicamente, ha fatto due allenamento ma me ne sono subito accorto. Un po' alla volte si integrerà nel gruppo e capirà presto i nostri automatismi".