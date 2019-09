© foto di Imago/Image Sport

L'ingaggio di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata ha scatenato l'entusiasmo dei propri tifosi. Al punto che oggi più di mille tifosi sono diventati soci del club, requisito fondamentale per assistere alle partite della squadra del cuore. In merito il vicepresidente del club, Mauro Coronato, ha dichiarato: "Il suo arrivo è una bella notizia per tutto il calcio argentino e che sia con i nostri colori ci riempie di gioia ci fa gonfiare il petto".