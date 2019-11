© foto di Insidefoto/Image Sport

Clamoroso dall'Argentina, Diego Armando Maradona potrebbe lasciare la panchina del Gimnasia La Plata. Questo a seguito della scelta dell'attuale presidente del club, Gabriel Pellegrino, di non ricandidarsi alle elezioni di sabato prossimo. Il numero uno del club ha riportato in panchina il "Pibe de Oro" ed è proprio per la lealtà nei suoi confronti che Maradona potrebbe salutare. Il Gimnasia è attualmente terzultimo in classifica, risalendo dall'ultima posizione nella quale El Diez l'aveva raccolto.