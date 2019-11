© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’avventura cinese di Javier Mascherano, classe ‘84, sarebbe agli sgoccioli con il difensore pronto a tornare in patria per chiudere la propria carriera. Mascherano è in scadenza di contratto e a dicembre sarà libero di accasarsi altrove. Secondo quanto riferito da Olè il calciatore starebbe trattando con l’Estudiantes.