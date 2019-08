Libertadores, Boca in semifinale in attesa del River Plate

Il Boca Juniors vola in semifinale di Copa Libertadores dopo il pareggio per 0-0 nel match di ritorno contro l'LDU Quito, grazie anche al 3-0 dell'andata. Nessun gol per gli Xeneizes che chiudono la pratica senza troppi sforzi. Esordio per Daniele De Rossi, entrato a dieci minuti dal termine. Nella notte anche il Flamengo ha raggiunto le semifinali dopo il pareggio per 1-1 contro l'Internacional. Questa notte il River Plate affronterà il Cerro Porteno dopo il successo dell'andata (2-0 il risultato finale). In caso di passaggio del turno sarà ancora una volta Boca-River.