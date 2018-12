© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Il quotidiano argentino Olé in edicola nella mattinata sudamericana, apre in prima pagina titolando sulla Copa Libertadores: "Gli indignati". I tifosi del River Plate si sono autoconvocati per una protesta "Monumental" dopo che la Conmenbol ha deciso di spostare la finale a Madrid e di accogliere anche la presenza dei tifosi del Boca (all'andata a Buenos Aires, i tifosi del River non potevano entrare allo stadio, come sarebbe accaduto per quelli del Boca al ritorno in caso di finale in Argentina n.d.r.).