La finale di Copa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors al Bernabeu di Madrid non sarà solo una grande manifestazione sportiva che unisce, questa volta come mai prima d'ora, due continenti, ma anche un evento pubblico dal grande impatto mediatico. "Madrid si blinda come mai prima" è il titolo con il quale El Pais ha deciso di affrontare il tema dell'organizzazione del match da parte delle autorità madrilene. La Polizia Nazionale spagnola, ad esempio, ha ammesso che quella di domenica sarà "il più grande rischio della storia della Capitale" per quanto riguarda un evento sportivo. Per questo motivo è previsto un dispiegamento di agenti superiore a quello previsto tradizionalmente per il Clasico fra Real Madrid e Barcellona, dunque superiore ai 2500 agenti.