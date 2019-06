Il Flamengo sogna in grande: "Rafinha primo obiettivo, poi Filipe Luis"

© foto di Federico Gaetano

Marco Braz, vicedirettore tecnico del Flamengo, in conferenza stampa s’è soffermato sul mercato ambizioso che ha in mente il club brasiliano: “Siamo in contatto con Rafinha da una settimana, la trattativa sta entrando nella fase calda. Non posso dare dettagli perché lui ha un contratto col Bayern Monaco, ma le cose stanno andando bene”.

Su Filipe Luis: “Sono 14 o 15 anni che lui è in Europa, per cui non si tratta solo di lasciare l’Atletico Madrid e la Spagna, ma proprio di cambiare vita. Quando l’ho incontrato gli ho detto che per lui qui c’è posto”.