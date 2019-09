Il Bosque ai piedi di Maradona: al Gimnasia, un Dio nel suo tempio

© foto di Imago/Image Sport

"No hay Dios sin templo". Non c'è Dio senza tempio e ieri, al Bosque di La Plata, Diego Armando Maradona sembrava questo. Un Dio del calcio, terreno, che arriva nel suo tempio, davanti a trentamila persone. Adoranti, prima che in festa. Un uomo accolto come un salvatore, che mandava baci una volta sceso sul terreno di gioco. Un ritratto, quello del giornale La Nacion, fatto di immagini, cori, canti. "Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego".