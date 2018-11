Il Peñarol di Lopez campione in Uruguay: "Emozione incredibile"

© foto di Federico De Luca

Diego López sta vivendo un momento magico alla guida del Peñarol, con cui ha vinto recentemente il torneo Clausura di Primera División. Ieri ha trionfato anche nello spareggio per il titolo di campione assoluto, battendo il Nacional nei tempi supplementari: 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Formiliano e Cristian Rodríguez.

L'ex Cagliari commenta così il successo: "Non ho potuto disputare da giocatore il cosiddetto “Classico”, però il destino mi ha dato la possibilità di rifarmi e nel migliore dei modi. Ringrazio il Presidente che mi ha portato qui, il mio amico José “Pepe” Herrera che ha curato i contatti affinché arrivassi in giallonero, mia moglie e i miei figli che ora stanno festeggiando a Madrid. Stare lontano dalla famiglia è difficile, però la gioia che sto vivendo ora rappresenta uno dei momenti più emozionanti della mia vita". Lo riporta calciocasteddu.it.