Independiente, per la panchina c'è il nome di Hernan Crespo

© foto di Federico Gaetano

Uno dei principali candidati alla panchina dell'Independiente di Avellaneda è Hernan Jorge Crespo, ex centravanti di Parma, Inter e Milan, ex tecnico del Modena e Banfield. È lui uno dei nomi sul tavolo, proposto da Alejandro Kohan, ex preparatore fisico del Diablo Rojo che ha grande ascendente sulla commissione sportiva.