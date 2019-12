Fonte: fcinternews.it

© foto di Giacomo Iacobellis

"Che anno speciale. Tanto orgoglioso di questa squadra e questo tifo immenso. Grazie Signore per quest'anno che sarà segnato nei nostri cuori! Una volta del Flamengo, Flamengo fino alla morte!" scrive Gabriel Barbosa sui social network, dove rimarca la fierezza per la propria squadra nonostante la caduta in finale di Mondiale per Club contro il Liverpool e per la gente sempre al fianco dei rossoneri. Alla fine aggiunge "Una volta del Flamengo, Flamengo fino alla morte" frase slogan dei campioni del Brasile ma che fa anche sperare con ottimismo i tanti tifosi carioca che vorrebbero la sua permanenza a Rio.