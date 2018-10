La stampa argentina celebra la dedica di Pezzella a DA13: "Gran gesto"

© foto di Federico De Luca

Non solo a Firenze, anche in Argentina quest'oggi si continua a parlare del bel gesto di German Pezzella dopo il gol contro l'Iraq. Il capitano della Fiorentina ha infatti dedicato la sua marcatura a Davide Astori, mimando con le mani il numero uno e il numero tre: esattamente il tredici del suo ex compagno di squadra. "Un grande gesto di Pezzella", sottolinea il quotidiano argentino Olé.