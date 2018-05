Lautaro Martinez a segno col Racing: "Ora non penso al futuro"

Già acquistato dall'Inter in vista della prossima stagione, l'attaccante argentino Lautaro Martinez questa notte è andato a segno sul campo dell'Estudiantes nella sfida valida per la 26esima giornata del campionato argentino. Sua la rete che ha sbloccato il match vinto 2-1 a favore del suo Racing Avellaneda.

Al termine del match, queste le parole di Martinez a Fox Sports Argentina: "Non penso al futuro, continuo a dare il 100% per il Racing, dove ho una responsabilità molto grande. Quando entro in campo cerco di dare sempre il massimo per difendere i colori del club".