Le pagelle del Brasile - Firmino in affanno, Gabriel Jesus si salva ai rigori

Alisson 6,5 - Solo un grande intervento nel primo tempo, ma si nota facilmente il suo valore anche nel gioco coi piedi, che spesso facilita il Brasile nella prima uscita.

Dani Alves 5,5 - Ha la tendenza ad accentrarsi, spesso inutilmente. Si rende pericoloso da punizione, ma non è sempre propositivo nel modo giusto. Dall'85' Paquetà s.v.

Thiago Silva 6,5 - C'è sempre lui a mettere una pezza, specie nel primo tempo è importante al centro della sua area. Col Paraguay non ha ottimi precedenti, stasera ha provato a vendicarsi.

Marquinhos 6 - Troppo falloso e spesso fa il gioco dei paraguaiani. Nella ripresa gioca praticamente da centrocampista aggiunto e segna il rigore nella serie.

Filipe Luis 6 - Dà il giusto apporto sulla fascia sinistra. Solita prestazione, alla Filipe Luis, verrebbe da dire. Dal 46' Alex Sandro 6 - Facile per lui spingere nel forcing del secondo tempo. A volte i cross però non sono il massimo della precisione.

Arthur 5,5 - Un po' troppo lento nell'impostazione. Nella ripresa resta solo davanti alla difesa, ma si destreggia meglio.

Allan 6 - Non è partito benissimo, con qualche tocco sbagliato di troppo. Non è la sua partita, non c'è bisogno del suo pressing perché il Paraguay spinge poco. Sufficiente. Dal 71' Willian 6,5 - Ha un ottimo impatto sulla partita. Colpisce un palo nel finale, per poco non decide lui questo match. E segna anche il penalty.

Coutinho 6 - Sempre elegante, ripulisce tanti palloni sulla trequarti. Nel finale sfiora il gol che avrebbe dato la vittoria ai tempi regolamentari.

Gabriel Jesus 6 - Troppi errori quando gioca a destra, poi si sposta a sinistra e va un po' meglio. Bello il guizzo nell'azione che causa l'espulsione di Balbuena. Freddissimo nel rigore decisivo che porta il Brasile in semifinale.

Firmino 5 - Fin dall'inizio appare in affanno, forse non al meglio della condizione fisica. Un paio di sponde positive, ma poco altro. E nel finale sbaglia un rigore che poteva essere pesantissimo.

Everton 6,5 - A guardarne i colpi, le giocate, la qualità nel dribbling ci si può innamorare di lui. Il Manchester City l'ha praticamente preso e stasera ha fatto capire il perché.