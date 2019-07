Le pagelle del Cile - Pulgar freddo nel rigore, Sanchez brilla

Risultato finale: Colombia-Cile 4-5 dcr

© foto di Image Sport

Arias 6,5 - Pochi interventi degni di nota nei 90 minuti regolamentari. Nella lotteria dei rigori rischia di parare i tiri di Cardona e Cuadrado.

Isla 6,5 - Impatto positivo sulla gara, riesce a dire la sua sia in copertura che in fase offensiva.

Medel 6 - Ostenta fiducia dall'alto della sua lunga esperienza, e sbroglia un paio di situazioni insidiose.

Maripan 6 - Sfortunato in occasione del tocco di mano, del tutto involontario, che causa l'annullamento del gol di Vidal. Per il resto prestazione senza sbavature.

Beausejour 6,5 - Spinge sulla fascia sinistra soprattutto nel primo tempo, trovando spesso il dialogo costruttivo con Sanchez. Nella ripresa cala un po'.

Pulgar 6,5 - Agisce molto basso, smista e si occupa dell'interdizione. Freddo dal dischetto, calcia un rigore da manuale.

Aranguiz 6,5 - Partita intensa e duplice: è poco pulito nei contrasti con gli avversari, regalando alcuni calci di punizione alla Colombia, ma in attacco è molto propositivo. Mette a segno il gol del potenziale vantaggio che viene poi annullato.

Vidal 6,5 - Duro nei contrasti, quando la partita si accende inizia a far sentire i tacchetti agli avversari. Bello il gesto tecnico che vale il gol, ma il VAR non è dello stesso avviso.

Fuenzalida 5,5 - Inizia bene, impegna Ospina con una conclusione ravvicinata e si mostra propositivo. Alla lunga, però, si spegne.

(Dal 31' s.t.: Pavez n.g. - Troppo pochi minuti per mettersi in luce.)

Sanchez 7 - Gran parte dell'iniziativa cilena passa dai suoi piedi, ed è positivo perché la sua visione di gioco gli consente di scegliere sempre la soluzione migliore. Realizza con grande sicurezza il rigore che vale la semifinale.

Vargas 6 - Tentativo velenoso dalla distanza ad inizio ripresa, fino ad allora si era visto poco. Più vivace nel secondo tempo.