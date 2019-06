Le pagelle del Cile - Sanchez, MVP again. Pulgar si conferma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arias 5 - Ha sulla coscienza il rigore che vale l'1-1, è molto ingenuo e frettoloso nell'uscita su Mendez che causa il penalty. E non è l'unica, rischia anche poco dopo.

Isla 6 - Corre e non si risparmia mai, come avesse ancora vent'anni. Da apprezzare lo spirito di sacrificio, anche se a volte va in difficoltà.

Medel 6,5 - Dal Cile raccontano che è un uomo nuovo, più maturo, e anche in campo lo dimostra. Gioca con tranquillità, da leader.

Maripan 6 - Se la cava bene, anche se si concede qualche leggero svarione soprattutto nel finale di primo tempo.

Beausejour 5,5 - Manca la sua spinta sulla fascia e spesso viene attaccato alle spalle, non riuscendo a reagire coi tempi giusti.

Aranguiz 6,5 - E', come al solito, il fulcro della manovra del Cile. Tutte le azioni passano da lui, tant'è che mette lo zampino nei gol. Illuminante.

Pulgar 6,5 - Si conferma dopo il debutto: ottima prestazione di sostanza, bravo anche nell'area avversaria, sfiora il gol sugli sviluppi di un piazzato.

Vidal 6 - L'uomo dell'ordine, anche se la condizione fisica non è eccezionale. Meno brillante dell'esordio, ma con le sue qualità bypassa la stanchezza. Dal 90' Jara s.v.

Fuenzalida 6,5 - Il suo apporto sulla fascia non manca mai, anche se a tratti scompare. Ma stasera ha il merito di sbloccare la partita con un bel tiro che bacia il palo e trafigge il portiere. Dal 71' Diaz s.v.

Vargas 5,5 - Partita di sacrificio, complicata in mezzo ad Achilier e Arboleda. E non è la sua serata, lo si capisce dai tanti gesti tecnici sbagliati. Non è da lui. Dall'86' Hernandez s.v.

Sanchez 7 - Dopo una stagione disastrosa al Manchester United, da quando ha indossato il rosso del Cile è di nuovo il Sanchez che tutti conosciamo. Rapido, pieno di idee e con una tecnica fuori dal comune. Mvp, again.