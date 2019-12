Le pagelle del Flamengo - Sliding doors Gabigol, Gerson sembra un altro

© foto di Federico De Luca

Risultato finale

Liverpool - Flamengo 1-0

99' Firmino

Alves 6,5 - Ringrazia due volte Firmino se può a fare da spettatore negli uno-contro-uno con il temibile connazionale. In seconda battuta anche il palo, prima di prendersi tutti i meriti del caso su Henderson. Qualche problema fisico dall'80esimo in poi ma non molla. Non può nulla su Firmino, salva altre volte.

Rafinha 5,5 - Regala un finale thriller ai novanta minuti regolamentari, rischiando di concedere il calcio di rigore nel recupero. Per sua fortuna il VAR induce l'arbitro Al Jassim a cambiare idea, e risparmia il pubblico flagello all'ex Bayern. Non riesce però a contenere Mané sull'azione che porta Firmino in rete.

Caio 5 - Firmino gli scappa due volte nei tempi regolamentari: nella prima ci mette una mezza pezza lui, costringendolo all'errore, nella seconda ringrazia il palo per avergli perdonato il sombrero ricevuto dal 9 dei Reds. Alla terza, nei supplementari, arriva il castigo: Firmino lo mette a sedere e segna.

Mari 6,5 - Dalle sue parti capitano, a turno, tutti i vari terribili attaccanti della squadra inglese. Ma il centrale scuola Man City non si scompone, e alla fine risulterà essere con ogni probabilità il migliore dell'intero pacchetto arretrato.

Filipe Luis 6,5 - Nel primo tempo si limita a cancellare dal campo un brutto ceffo come Salah, avvalendosi anche della sua grande esperienza nel settore. Cala un po' a livello fisico sulla lunga distanza, ma al termine di una prova da sottolineare.

Everton Ribeiro 5,5 - Il meno visibile dei quattro giocatori più offensivi nel Flamengo è il capitano. Si fa valere più che altro sotto l'aspetto del temperamento, ma a livello di occasioni non si è notato.

(dall'82' Diego 5 - Un dato di fatto parla per lui: non riesce a rovesciare l'andamento offensivo progressivamente calante della sua squadra, toccando pochi palloni e non riuscendo né a rifinire né a concludere).

Arao 6,5 - Si abbassa persino dietro i centrali per permettere un'impostazione pulita al gioco collettivo. Lo fa bene, ed aiuta la propria difesa anche nelle letture difensive. Risorsa preziosa per Jesus, che se ne priva solamente negli ultimi secondi per buttare dentro l'ennesimo attaccante.

(dal 121' Berrio s.v.)

Gerson 6 - Giocare in Brasile gli fa bene: mostra una lucidità nelle scelte ed una reattività praticamente mai viste quando giocava in Italia. Anche su un palcoscenico così di prestigio e contro certi avversari, non sfigura. Fuori ai supplementari per l'assalto finale.

(dal 102' Lincoln 5 - Non che sia stato un disastro, ma sulla sua valutazione fortemente negativa pesa il colpo di stinco che, fosse stato con una parte del piede, avrebbe potuto garantire l'1-1 ai suoi e un giro alla roulette dei rigori. Invece non succede niente di tutto ciò: la palla va alle stelle).

De Arrascaeta 5,5 - Agisce sulla fascia sinistra di partenza, ma finisce con il scambiarsi spesso la posizione con Henrique nel fluido 4-4-2 di Jesus. Avrebbe opportunità per creare cose interessanti, le sfrutta poco.

(dal 77' Vitinho 5 - Rischia grosso toccando con la mano un pallone vacante all'interno della propria area di rigore, viene graziato. Non brilla per scelte giuste, e da quando entra la sua squadra attacca molto meno).

Gabigol 6 - L'interista si muove molto sul fronte offensivo, ed è costantemente la maggior minaccia per la retroguardia inglese. Gioca a tutto campo, con una sicurezza inedita sugli schermi italiani, e sfiorando più volte il gol. Ci prova persino in rovesciata: quando avrebbe un buon pallone sulla testa, sceglie per la sponda. Da lì parte l'azione per l'1-0 di Firmino.

Bruno Henrique 6,5 - Ci mette un po' ad entrare in partita, e quando lo fa le sue accelerazioni mandano in confusione la difesa di Klopp. Sorprende un po' tutti, compresi spesso i difensori del Liverpool, per la velocità e per la capacità di esprimerla anche quasi al termine del match.