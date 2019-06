Le pagelle del Qatar - Khoukhi il migliore, bene anche Al Sheeb

Risultato finale: Qatar-Argentina 0-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Sheeb 6.5 - Un paio di ottime parate. Uscite sempre precise. Non ha colpe sui gol.

Correia 6 - Un paio di ottime sgroppate senza dimenticare la fase difensiva. (dall'85' Khaleffa s.v. )

Al Rawi 6 - Peccato per l'erroraccio che regala il vantaggio a Lautaro Martinez. Per il resto un'ottima partita da regista difensivo.

Salman 6 - Partita quadrata. Non grandi cose ma sempre concrete e semplici. Per lui anche un buon tiro dalla distanza.

Boudiaf 6 - Gioca un match di sostanza anche se gli manca un po' di qualità.

Alhaydos 6.5 - La sua qualità è una marcia in più per il Qatar. Arriva tardi alla deviazione in un paio di cross in area.

Khoukhi 7 - Forse il migliore in campo dell'intero incontro. Contiene bene Messi, difende alla grande ed è un ottimo costruttore di gioco anche da dietro.

Al Hajri 5 - Qualche errore di troppo. Gioca una partita sempre sottopressione e questo lo manda in tilt. (dal 77' Alahrak s.v. )

Hatem 5.5 - Buona corsa ma tanti errori di misura. A sua discolpa il fatto di non essersi fermato un secondo peccando così di poca lucidità.

Afif 5.5 - Parte bene e poi piano piano si spegne. Qualche numero di troppo, dovrebbe essere più concreto.

Ali 6 - Scappa via diverse volte alla difesa argentina creando non pochi scompigli. Gli manca però la cattiveria sottoporta.