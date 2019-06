Le pagelle del Qatar - Squadra mai doma, bene Alì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al Sheeb 6.5 - Un rischio alla fine, poi si esalta, ma poco può sulle reti avversarie.

Miguel 5 - Anello debole della difesa, fa poco in fase di non possesso. Non è lucido nei momenti topici della gara.

Salman 6.5 - Parte con una disattenzione, poi sale di ritmo e non sbaglia praticamente nulla.

Hisham 6.5 - Se la cava con Cardozo e compagni, cresce nella seconda parte di match.

Hassan 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino a quando rimane in campo.

Al Haydos 6 - Non riesce a prendere in mano la mediana del Qatar. Pochi inserimenti degni di nota, ma zero sbavature in fase di non possesso.

Madibo 6 - In fase di rilancio dell'azione non è sempre preciso, utile in fase di non possesso.

Khoukhi 6 - A corrente alternata, ma ha il merito di essere bravo e caparbio in occasione del pareggio.

Afif 6.5 - Prova intelligente sulla fascia, buone trame e gran corsa.

Hatem 6 - Prima ora di gioco ad alto livello: corre, fa da sponda, quasi un regista offensivo. (dall'88' Boudiaf s.v. - )

Alì 6.5 - Un gol bello che dà la scossa ai compagni. Sempre più punto di riferimento offensivo.