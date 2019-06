Le pagelle del Venezuela - Rincon non sbaglia, in gol anche Martinez

Risultato finale: Bolivia-Venezuela 1-3.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Farinez 5 - Non dà la sicurezza giusta e spesso compie interventi rivedibili. Per la prossima gara dovrà mantenere alta la concentrazione, ora non si scherza più.

Hernandez 7 - Sulla corsia destra è devastante, oltre alle sovrapposizioni macina chilometri durante tutta la sfida. Uno dei migliori, i palloni pericolosi partono tutti dai suoi piedi.

Rosales 6 - In difesa concede poco e nulla, gestisce bene tutta la partita e le poche offensive da parte del Bolivia. Nel finale cala l'intensità, deve fare più attenzione.

Chancellor 6 - Molto bene in lettura, non corre molti pericoli. Nel secondo tempo rischia di segnare colpendo la traversa, nel complesso gioca una buona gara.

Mago 5.5 - Bene nei primi 70' di gioco, poi nel finale cala e concede troppo alla Bolivia. Anche lui deve migliorare dal punto di vista della concentrazione, come tutta la squadra.

Junior Moreno 6.5 - Gioca in un ruolo non semplice ma lo interpreta nel migliore dei modi, concedendo pochissimo agli avversari. Da evidenziare anche la velocità di esecuzione quando deve far ripartire la manovra.

Savarino 5.5 - Le qualità ci sono, ma deve fare più attenzione nella gestione del match. Troppi ricami, in partite da dentro o fuori serve maggiore concretezza.

Anor 5.5 - Sbaglia diverse decisioni soprattutto in contropiede, in alcune occasioni non riesce a compiere la scelta giusta. (Dal 58' Soteldo 6.5 - Entra in campo con la giusta convinzione e diventa pericoloso, suo l'assist per il gol di Martinez).

Rincon 7 - Solita partita da General, la qualità si vede ad ogni giocata. Personalità nel momento chiave del match, fa la differenza e si butta su ogni pallone. Può guidare questa squadra, non solo alla prossima fase della Copa America.

Machis 8 - Decide la qualificazione del Venezuela con due gol molto belli, va a strappi e crea confusione totale nella difesa boliviana. Migliore in campo, non solo per le due reti siglate. (Dal 73' Martinez 7 - Entra e segna, ha una continuità spaventosa. Si muove molto bene tra le linee e non dà mai punti di riferimento).

Rondon 5.5 - Non è brillante e si vede pochissimo in attacco, spreca un paio di buone occasioni nel secondo tempo. Dudamel ha bisogno del suo miglior giocatore in vista del prossimo turno. (Dall'86' Murillo s.v.).