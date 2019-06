Le pagelle dell'Argentina - Messi, dove sei? Di Maria da dimenticare

© foto di Imago/Image Sport

Risultato finale: Argentina-Colombia 0-2

Armani 5.5 - Non ha colpe sui gol, ma non dà mai sicurezza al reparto.

Saravia 4 - Ha responsabilità su entrambi i gol. Martinez lo fa ammattire per 90 minuti.

Otamendi 5 - Lontano parente del giocatore visto nello splendido City di Guardiola. Qui è spaesato e spesso fuori posizione.

Pezzella 4.5 - Anche per lui serata difficile. Deve fare meglio sul pallone che poi arriva a Zapata per il 2-0. Paga forse il vero debutto in competizioni ufficiali con l'Albiceleste.

Tagliafico 5.5 - Il meno peggio della retroguardia argentina ma comunque insufficiente nel complesso della partita.

Rodriguez 4.5 - Spaesato e sempre preso in mezzo dal centrocampo colombiano. Ma davvero l'Argentina non ha un centrocampista più bravo di lui? (dal 67' Pizarro 4.5 - Sicuramente non è lui il centrocampista che può dare qualità a questa nazionale. Impalpabile).

Paredes 5.5 - Troppo nervoso, troppo falloso e non riesce a dare nessuna geometria. Deludente.

Lo Celso 5.5 - Qualche accelerazione ma poi va a spegnersi con il proseguo della partita.

Messi 4.5 - Primo tempo dove non si vede mai. Nella ripresa un po' meglio ma si divora un gol di testa che poteva valere l'1-0. Le sue punizioni tanto temute sono telefonate per Ospina.

Aguero 4.5 - Infido il compito di lottare con i due giganti difensivi della Colombia. Troppo solo e poco servito. (dal 79' Suarez s.v.)

Di Maria 4 - Ci si accorge che è in campo quando la lavagnetta del quarto uomo, al 45', chiama il suo cambio. Nullo. (De Paul 5.5 - Entra subito bene con 2-3 sgroppate sulla sinistra. Poi anche lui esce di partita).