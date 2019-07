Le pagelle dell'Argentina - Messi, un'ora da Messi. Pezzella in affanno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Armani 6 - Sfrutta i suoi centimetri sui cross del Brasile. Esente da colpe su entrambi i gol, se l'Argentina viene eliminata la colpa non è di certo sua.

Foyth 5 - Rischia regalando un pallone d'oro al Brasile. Poco dopo arriva in ritardo sul cross basso di Firmino nell'azione dell'1-0. Non ha gran senso dell'orientamento, forse ancora un po' acerbo.

Pezzella 5 - In affanno fin dal primo tempo. Non è piazzato bene sul gol di Gabriel Jesus ed è troppo docile proprio su quest'ultimo sull'azione del 2-0 del Brasile. Serata negativa.

Otamendi 6 - Aggressivo, preciso, a tratti anche provvidenziale. E' la sua miglior partita con la maglia dell'Argentina da tanto tempo a questa parte, malgrado non sia riuscito a fermare Gabriel Jesus in occasione del raddoppio.

Tagliafico 5,5 - Prende un giallo nei primi minuti che lo limita per il resto della sfida. Di contro, quando riesce a spingere mette sempre cross insidiosi. Dall'85' Dybala s.v.

Acuna 5 - Il cuore e la garra non mancano. Anzi, un po' troppo: è nervoso, viene ammonito, litiga più volte con gli avversari. E crea tanta confusione. Dal 60' Di Maria 5 - Un cross bloccato da Thiago Silva e un tiro finito a chilometri di distanza dalla porta: tutto qui in mezzora.

Paredes 5,5 - Sempre bloccato dalla marcatura di Coutinho in fase di possesso, ma è sua la prima palla gol con un gran bolide dalla distanza. Si accende solo a tratti.

De Paul 6 - Prova a giocare tanti palloni, viene spesso incontro ai difensori per portare avanti la sfera e costruire per primo. Non preciso invece nelle conclusioni. Dal 67' Lo Celso 5,5 - La Copa America non gli ha portato fortuna. Altro scampolo senza lasciare traccia.

Messi 6,5 - Di lui si possono dire tante cose, ma non che non ci metta tutto l'impegno necessario. Per mezzora è quasi un fantasma, poi entra in partita, sale in cattedra, colpisce un palo, sigla quasi un assist. Praticamente fa tutto (o tantissimo) la Pulga, ma all'Argentina non basta.

Lautaro Martinez 6 - E' il più dinamico dei tre attaccanti e prova a non dare punti di riferimento. Gioca con la giusta cattiveria agonistica, ma sbatte sempre sul muro verdeoro.

Aguero 6 - Colpisce una traversa con un bel colpo di testa, ma è l'unico lampo della sua serata, a parte qualche dribbling nello stretto. Apprezzabile nei ripiegamenti difensivi.