Le pagelle dell'Ecuador - Male Valencia, difesa distratta

Risultato finale: Ecuador-Giappone 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dominguez 6 - Non un fulmine di guerra ma si guadagna la pagnotta.

Velasco 6 - Buona la fase offensiva e di spinta, deve migliorare in quella difensiva.

Mina 5.5 - Ogni tanto si distrae e sono dolori. Deve migliorare nella concentrazione.

Arboleda 5.5 - Come il compagno non è impeccabile. Troppi errori banali che il Giappone, per sua fortuna, non sfrutta.

Ramirez5 - Dalla sua parte Kubo fa quello che vuole. Serata difficile.

Orejuela 5.5 - Qualità poca, quantità così così. Non un match da ricordare.

Gruezo5.5 - Soffre la qualità e il dinamismo del centrocampo nipponico.

Mendez 6 - Un paio di cross interessanti ma deve stare più nel vivo del gioco. (dal 46' Preciado 5 - Polveri bagnate per lui. Due ghiotte occasioni sbaglite nel finale).

Mena 6 - Un gol e un paio di buoni spunti. Non riesce a mostrare tutta la qualità. (dal 75' Chicaiza s.v.)

E. Valencia 4.5 - Subisce qualche fallo e si divora due gol clamorosi. Dov'è finito il suo istinto da bomber?

Ibarra 6 - Quando accelera dà la sensazione di poter spaccare in due la partita. Peccato che si perda negli ultimi metri. (dall'86 A. Valencia s.v.)