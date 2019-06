Le pagelle dell'Ecuador - Quintero, che ingenuità. Si salva Dominguez

Risultato finale: Uruguay-Ecuador

Dominguez 6,5 - Il migliore in campo dell'Ecuador, una spanna sopra tutti i compagni. Se la formazione di Gomez non esce da Belo Horizonte con un passivo superiore ai quattro gol è grazie al proprio estremo difensore, più di una bella parata su Cavani e Suarez.

Quintero 4 - Tutto quello che non si deve fare con la propria squadra in svantaggio nel primo tempo, nel giro di un minuto colpisce con il gomito prima Laxalt e poi Lodeiro. Sulla seconda interviene il VAR, rosso diretto ed Ecuador che soccombe in inferiorità numerica.

Mina 4,5 - Si nota per le lunghe leve ma è disattento l'ex centrale del River Plate, quando abbassa la guardia apre varchi per gli attaccanti dell'Uruguay. Osserva Cavani coordinarsi e segnare il raddoppio in rovesciata. Nel finale si rende protagonista del goffo autogol che vale il poker per la Celeste.

Achilier 5 - Partita da dimenticare per il capitano ecuadoregno, vittima anche lui delle circostanze. Paga un atteggiamento praticamente arrendevole nel primo tempo nel quale l'Ecuador ha rischiato di subire un'imbarcata.

Caicedo 5,5 - Il meno peggio della retroguardia dell'Ecuador, prova a tenere il passo di Nandez. Impreciso sulle sovrapposizioni di Caceres, meno determinante in negativo ma a volte disattento.

Intriago 5 - Il reparto mediano non gira alla perfezione, viene chiamato alla costruzione ma per grandi tratti della partita fa incetta di suggerimenti falliti. Rimandato alla prima il centrocampista de la LDU.

Orejuela 6 - Prova a metterci costanza e voglia di far bene ma non basta per tenere in piedi il centrocampo dell'Ecuador, nella zona mediana però è l'unica nota lieta per il Bolillo Hernan Gomez.

A.Valencia 5,5 - L'uomo di maggior carisma ed esperienza internazionale, vittima anche lui di una serata a dir poco storta. Poco servito dai compagni, costretto agli straordinari per rattoppare le falle di Quintero prima e Velasco dopo.

Mena 6 - Uno degli uomini più attesi dopo la grande stagione in Messico, la sua partita finisce dopo nemmeno trenta minuti. Sacrificato dopo l'espulsione di Quintero, il tempo di qualche calcio piazzato con il suo mancino. (Dal 29' Velasco 5 - Gettato nella mischia dopo il rosso a Quintero, alla prima occasione si perde in marcatura Suarez che non perdona).

Preciado 5,5 - In avvio di gara prova ad accendersi per mettere in difficoltà Caceres, quando sgasa è temibile ma la partita di tutto l'Ecuador termina con l'espulsione. Da quel momento la squadra di Gomez non attacca praticamente più. (Dal 46' Romario Ibarra 5,5 - Dopo il suo ingresso prova a vivacizzare i compagni ma si spegne troppo presto).

E.Valencia 5,5 - L'unico che prova a mettere in difficoltà la difesa dell'Uruguay, dopo nemmeno due minuti stava per sfruttare alle perfezione l'unico errore di Godin. Quando non viene servito dai compagni fa fatica.