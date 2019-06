Le pagelle dell'Uruguay - Lodeiro, hombre del partido. Elegante Bentancur

Risultato finale: Uruguay-Ecuador 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Muslera 6 - Spettatore non pagante a Belo Horinzonte, favorito dalla cattiva prestazione dell'Ecuador non è mai chiamato a compiere una parata. Una serata di relax per l'ex Lazio.

Caceres 6,5 - Parte più bloccato rispetto a Laxalt almeno in avvio, con il passare dei minuti comincia a dialogare bene con Nandez e affonda lungo la corsia di destra. Non concede mai spazio a Preciado ed Ibarra.

Godin 6,5 - La sua partita non comincia nel migliore dei modi, dopo nemmeno un minuto sbaglia un retropassaggio che stava per regalare il vantaggio a Valencia. L'unica pecca della sua partita, l'uomo in più sulle palle inattive e fornisce l'assist per Cavani.

Gimenez 6 - Partita assolutamente senza patemi d'animo per il centrale dell'Atletico Madrid, serra la fila con l'ormai ex compagno Godin e l'attacco dell'Ecuador produce pochissimo per metterlo in difficoltà.

Laxalt 6,5 - In questa Copa America proverà a riscattare la stagione con il Milan, parte favorito su Saracchi e gioca una diligente partita. Non disdegna le sovrapposizioni, senza attento in marcatura su Antonio Valencia.

Nandez 6 - Il Leon utile ed efficace, il meno appariscente dei compagni ma utile in ogni occasione. Non è un esterno di ruolo ma si adatta bene, fallisce una buona occasione da rete nel primo tempo. (Dal 65' Pereiro 6 - Entra in campo e ci mette lo zampino provocando l'autore del poker di Mina).

Vecino 6,5 - Fin dalle prime battute di gara dimostra di essere in palla soprattutto dal punto di vista agonistico, battaglia su ogni pallone avendo spesso la meglio nel confronto con i centrocampisti ecuadoregni. (Dal 83' Valverde sv).

Bentancur 7 - Pulito, efficace ed elegante. Ottima prova per il centrocampista della Juventus, lavora una miriade di palloni in mezzo al campo. Addetto allo smistamento in una zona trafficata, ben fatto.

Lodeiro 7,5 - E' il dubbio della vigilia di Tabarez, sceglie l'ex Ajax e non De Arrascaeta. Subito ripagato dopo otto minuti, mancino e risultato sbloccato. Entra in ogni azione dell'Uruguay, provoca l'espulsione di Quintero ed è suo il corner dal quale arriva la rete di Suarez. Fa tanto e bene. (Dal 75' Torreira sv).

Cavani 7 - Rompe la maledizione, dieci partite di Copa America senza andare in gol. Sbatte due volte contro un super Dominguez, alla terza non perdona. Splendida la rovesciata su assist di Godin che spiana la strada al successo della Celeste.

Suarez 6,5 - Si riprende il terreno di gioco dopo l'infortunio al ginocchio, ha la giusta fame per rendersi protagonista. Dialoga spesso con Cavani, meno spettacolare del compagno ma non fa mancare la sua zampata a fine primo tempo.