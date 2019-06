Le pagelle della Bolivia – Disastro Bejarano, Castro ci prova

Risultato finale: Bolivia-Venezuela 1-3.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lampe 6 - Nonostante i tre gol subiti è sempre molto attento e concede poco: non ha colpe sulle reti messe a segno dal Venezuela, anzi salva il risultato in un paio di occasioni evitando un passivo maggiore.

Bejarano D. 4 - Due errori clamorosi in uscita, contribuisce al primo gol lasciando libero Machis e perdendo clamorosamente lo scontro fisico. Partita da dimenticare, matita rossa per il terzino mancino boliviano.

Haquin 4.5 - Poco concentrato sul match, concede spazi e non riesce mai a trovare la posizione giusta. Si distrae troppa facilmente, soprattutto sui calci da fermo.

Jusino 5 - Serata no anche per l'altro difensore centrale che non riesce mai a gestire le giocate offensive da parte del Venezuela.

Bejarano M. 5 - Uno dei più propositivi in fase offensiva, ma quando non ha il possesso del pallone concede troppo spazio ad Hernandez. (Dal 72' Torres 6 - Dalle sue parti si passa poco, forse Villegas avrebbe dovuto schierarlo dal primo minuto).

Arano 6 - Si rende pericoloso nel primo tempo buttando giù il palo con una conclusione violentissima, poi prova a dare ritmo alla mediana ma predica nel deserto.

Justiniano 6.5 - Uno degli ultimi ad arrendersi, va con convinzione su ogni contrasto e cerca di arginare le giocate dei venezuelani. Riapre le speranze con un bel gol in diagonale.

Saucedo 5 - Non riesce mai a dare lo strappo giusto, si vede poco e non trova mai la giusta posizione in mezzo al campo.

Ramiro Vaca 4.5 - Molto irruento, non riesce quasi mai a frenare i suoi interventi in fase difensiva. Sui ribaltamenti di fronte non si vede quasi mai.

Leonardo Vaca 5 - Non entra mai in partita, commette un quantitativo incredibile di falli e non riesce mai a dare lo strappo decisivo alla sfida. (Dal 34' Castro 6.5 - Bene sin dai primi minuti, riesce a compiere le due fasi e a creare pericoli).

Martins 5 - Predica nel deserto e non riesce mai ad imporsi tra le linee. Lotta e scalcia, ma non basta per portare a casa la prestazione. (Dal 78' Alvarez s.v.).