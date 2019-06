Le pagelle della Colombia - Cuellar il migliore, Diaz punge

Risultato finale: Colombia-Paraguay 1-0

Montero 6 - Praticamente mai chiamato in causa.

Arias 6.5 - Spinge con grande puntualità e qualità sulla propria corsia di appartenenza. Nel finale perde un pizzico di lucidità.

Zapata C. 6 - Non commette sbavature e porta a casa la sufficienza.

Lucumi 6 - Si prende qualche rischio in più del compagno di reparto, se la cava comunque contro un attacco non in grandissima giornata.

Borja 6 - Non brillantissimo nella prima frazione di gioco, cresce alla distanza.

Lerma 6 - Funziona la cerniera a metà campo grazie alle energie spese in fase di non possesso.

Cuellar 7 - Sua la rete che sblocca la gara e complica i piani del Paraguay.

Cardona 6 - Attacca lo spazio tra le linee difensive avversarie e crea diversi danni. Dall'85 Barrios SV.

Cuadrado 6 - La condizione fisica non è quella dei giorni migliori, ma offre comunque qualche spunto degno di nota. Dal 59' James Rodriguez 6.5 - Sforna un altro sublime assist d'esterno, ma la rete di Diaz viene annullata dall'arbitro dopo un lungo consulto con il VAR.

Falcao 6 - Dialoga con il resto della squadra e prova a sfruttare la chance concessagli dal commissario tecnico. Dal 66' Zapata D. 6 - Dà ulteriore freschezza al reparto avanzato nell'ultima mezz'ora di gioco.

Diaz 6 - Gli viene annullata una rete a causa di un presunto tocco di braccio non chiarissimo dalle immagini. Disputa comunque una gara molto positiva.