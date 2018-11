Libertadores, il Boca spinge per la vittoria a tavolino ma la finale si gioca

© foto di

La Conmebol, confedercalcio sudamericana, ha aperto un'inchiesta nei confronti del River Plate dopo l'aggressione al pullman del Boca Juniors a poche ore dall'inizio della finale di ritorno di Copa Libertadores. Nella giornata di oggi è prevista una riunione tra il presidente della confederazione Alejandro Dominguez e i presidenti dei due club per provare a decidere la data del recupero del match. Parti molto distanti, visto che il Boca chiede la vittoria a tavolino mentre il River spinge per giocare quanto prima. Alla fine non pare in dubbio la gara stessa, visto che la Conmebol vuole che si giochi a tutti i costi, ma è certo che verranno presi provvedimenti in termini di una maxi multa e di possibili provvedimenti che riguardano il Monumental. Intanto, dopo la violenza degli scorsi giorni, si è dimesso il ministro della Sicurezza della capitale argentina Martin Ocampo che si è definito responsabile politico di quanto accaduto. A riportarlo è il sito de La Repubblica.