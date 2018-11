Libertadores, per River-Boca possibile cambiamento di date

© foto di Lazzerini

La Copa Libertadores potrebbe cambiare date per la finale tra River Plate e Boca Juniors. Buenos Aires è già impazzita per la finale della massima competizione sudamericana, dopo che gli Xeneizes hanno superato il turno questa notte, contro il Palmeiras. Il problema della Capitale dell'Argentina è che il 30 di novembre ospiterà il G20, una delle riunioni politiche più importanti del paese, una data troppo ravvicinata con il 28, quando si dovrebbe giocare la gara decisiva. Così le date, sia di andata che di ritorno, potrebbero cambiare, come spiega Roberto Colombo - esperto di calciosudamericano e giornalista per Tuttosport - indicando in sabato 10 novembre la prima (invece che il 7), mentre il ritorno dovrebbe essere il 24, al rientro delle partite delle nazionali.