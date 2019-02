© foto di Gaetano Mocciaro

"Mamma, mi ha preso il Boca". Siparietto curioso sui social in Argentina, dove l'ultimo innesto degli Xeneizes è già diventato virale. Magari il terzino classe '97 Kevin Mac Allister non dirà molto ai più in quanto a qualità tecniche, ma il suo nome non può certo non far pensare al suo (quasi) omonimo del film cult "Mamma, ho perso l'aereo". Una somiglianza, seppur non uguaglianza (il personaggio interpretato da Macaulay Carson Culkin nel 1990 si chiamava infatti Kevin McCallister), che ha già attirato nei confronti del nuovo giocatore del Boca Juniors le simpatie di tutti i tifosi. Nella speranza che l'ex Argentinos Juniors Mac Allister possa presto ripagare questa sorta di fiducia incondizionata anche sul campo.