Maradona attacca il ct Scaloni: "Non gli farei dirigere neanche il traffico"

Non solo i consigli a Messi, nell'intervista concessa a El Clarín Diego Armando Maradona ha attaccato duramente il ct ad interim della Nazionale argentina Lionel Scaloni: "Scaloni è una brava persona, ma non è capace di dirigere neanche il traffico. Figuriamoci l'Albiceleste... Come possiamo lasciare la nostra Nazionale nelle sue mani? Ma siamo impazziti? Scaloni dice di essere preparato, ma non l'ho mai visto segnare neanche un gol con la maglia dell'Argentina".