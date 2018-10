Maradona consiglia Messi: "Lascia subito la Nazionale argentina"

© foto di Imago/Image Sport

"Messi, ascoltami: lascia la Nazionale". Diego Armando Maradona consiglia la stella del Barcellona dopo le tante polemiche post-Mondiale in Russia. "Gli chiederei di non tornare più a vestire la maglia dell'Albiceleste e di ritirarsi dal calcio internazionale - ha dichiarato Maradona a El Clarín -. Sembra che tutte le colpe siano sue, ma Messi non ha certo la colpa di non essere campione del mondo. L'Argentina ormai non mi fa più emozionare, abbiamo perso la passione".