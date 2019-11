Maradona contro Riquelme: "Gli idoli non passano al miglior offerente"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Armando Maradona contro Juan Roman Riquelme. Di fatto, un colpo al cuore per i tifosi del Boca Juniors, che vedono andare in scena uno scontro mediatico tra i due idoli principali degli Xeneizes. In giornata, infatti, il numero uno del club argentino, Daniel Angelici, ha tenuto una conferenza stampa in vista delle elezioni presidenziali, in cui tra le altre cose ha rivelato di aver provato a parlare con Riquelme, accennando però a delle richieste economiche da parte del Mudo. Via Instagram, Maradona ha preso posizione contro Riquelme: "Ho visto la conferenza di Angelici e credo che un idolo del club come Riquelme non possa ascoltare le offerte e vendersi al miglior offerente. Io non l'ho mai fatto. I dollari non possono pesare più delle proprie convinzioni".