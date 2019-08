Maradona: "De Rossi al Boca regalo di Dio per il campionato argentino"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Armando Maradona torna a parlare dell'arrivo nel campionato argentino di Daniele De Rossi. Il 'Pibe de Oro', intervistato da Radio La Red, ha espresso la sua grande soddisfazione dopo aver incontrato l'ex Roma: "Daniele è contento al Boca Juniors e a Buenos Aires. Rappresenta un regalo di Dio per il nostro campionato. In Qatar gli avrebbero dato 30 milioni l'anno e invece lui ha scelto gli Xeneizes, ha scelto di venire in Argentina".