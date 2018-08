Maradona si sfoga: "La stampa non mi considera per il ruolo di CT"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Maradona continua a far discutere con le sue dichiarazioni. Reduce da due piccoli interventi ai denti, il Pibe de Oro ha rilasciato sul proprio profilo Instagram un commento sui nomi che circolano per la Nazionale argentina, mostrando un certo risentimento per non essere stato preso in considerazione dalla stampa locale: "Mi dà fastidio che alcuni giornalisti non mi includano tra i possibili candidati alla panchina della Nazionale. Mentre mi stavo operando, ad esempio, ho ascoltato un giornalista che non mi ha nemmeno nominato tra i possibili candidati. E mi dispiace che anche alcuni giornali argentini non mi prendano in considerazione e parlino di altri ex CT. Ma questo è il giornalismo sportivo che abbiamo in Argentina. Ad ogni modo, ho un contratto di 3 anni e la Dynamo Brest ha la mia parola. Anche se io darei la mia vita per la Nazionale".