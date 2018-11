Maradona tra vittoria e polemiche: ma i Dorados vedono la promozione

© foto di Imago/Image Sport

Diego Armando Maradona e i suoi Dorados a un passo dalla gloria. La squadra messicana allenata dal Pibe de Oro ha vinto 1-0 (gran gol di Edson Rivera) la finale d'andata contro l'Atletico San Luis per la promozione nella massima serie. Sarebbe un'impresa storica visto che l'argentino ha ereditato la squadra al 13.esimo posto portandola fino all'ultimo atto. Maradona, però, molto probabilmente non sarà in panchina domenica (lunedì alle 3:30 italiane) perché espulso al 93' per proteste contro l'allenatore rivale e il quarto uomo. E la polemica è continuata anche dopo la partita, vista la polemica con i giornalisti: "Sono in finale, non in vacanza come dicevate".