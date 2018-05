Marquez saluta l'Atlas: "Ultimo allenamento, ma è solo un arrivederci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rafael Marquez saluta l'Atlas. Ieri l'ex difensore dell'Hellas Verona ha disputato infatti il suo ultimo allenamento col club messicano. "Quello di oggi è stato il mio ultimo allenamento con l'Atlas, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a continuare a prepararmi in questi giorni e non dico addio se non arriverderci", ha scritto su Twitter. Il classe '79 si appresta a lasciare il calcio giocato, ma prima dovrebbe essere convocato dalla Nazionale messicana per il Mondiale in Russia.