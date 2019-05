Menotti difende Scaloni: "Per scegliere i giocatori non dormi la notte"

César Luis Menotti, direttore delle selezioni nazionali argentine, ha difeso le scelte del commissario tecnico Lionel Scaloni che ha scartato per la Copa America Mauro Icardi: "La responsabilità dell'allenatore è molto grande. Ogni volte che si sceglie un giocatore è molto probabile che non abbia dormito per due o tre notti. I giornalisti devono essere rispettosi, non hanno idea di quanto costi lasciare un calciatore fuori in queste situazioni. Non hanno idea di quanto sia complicato scegliere tra 80 giocatori".