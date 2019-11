© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il commissario tecnico del Messico Gerardo Martino ha deciso di risparmiare Lozano per gli impegni contro Panama e Bermuda del prossimo 16 e 20 novembre. L'attaccante del Napoli infatti non è stato convocato per le due gare della nazionale messicana e potrà lavorare a Napoli per ritrovare la condizione fisica. Stessa scelta fatta anche per il Chicharito Hernandez del Siviglia ed Hector Herrera dell'Atletico Madrid. Ecco i convocati: