Nella giornata di ieri, il 31 ottobre, Emiliano Sala avrebbe compiuto 29 anni. Lo sfortunato ex attaccante scomparve nel canale della Manica lo scorso gennaio insieme al pilota David Ibbotson mentre stava volando da Nantes a Cardiff con un aereo privato. E oggi il Club San Martin de Progreso, ovvero la squadra in cui Sala ha iniziato a giocare a calcio in Argentina, ha deciso di omaggiarlo rinominando il proprio impianto "Estaio Emiliano Sala". Oltre al cambio nome, il piccolo club argentino ha fatto dipingere un murales con la sua faccia sulle strutture del club.