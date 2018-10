Paraguay, Osorio: "Il mio sogno è allenare la Colombia"

Il colombiano Juan Carlos Osorio, ct del Paraguay, è stato accostato con forza alla panchina della Colombia che sta cercando un sostituto per il dopo Pekerman. "Ho una gran responsabilità morale con il mio paese - ha detto Osorio, come riporta il sito Lance - la volontà non è di ora, il mio grande obiettivo è allenare la Colombia". Una dichiarazione che in Colombia ha avuto inevitabilmente un risalto clamoroso.