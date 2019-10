Paredes: "De Rossi sta facendo di tutto per esserci contro il River"

Ai microfoni di ESPN FC, il centrocampista del Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, ha parlato anche di Daniele De Rossi, suo ex compagno ai tempi della Roma. "Ci ho parlato, è tranquillo e sta cercando di recuperare per esserci contro il River". Il giocatore continua a sentir dolore ed è in dubbio la sua presenza nel Superclasico.