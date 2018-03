Penarol, incidente con i fuochi d'artificio: ustioni al viso per Viatri

Incidente domestico per Lucas Viatri (30). Premium Sport riporta la notizia che l'attaccante del Peñarol, alla vigilia di Natale, è stato protagonista di una disavventura con i fuochi d'artificio: il calciatore ha riportato ustioni di primo grado al viso e una ferita all'occhio sinistro. Nato a Buenos Aires, il giocatore ha già ricevuto le cure del Boca Juniors (suo ex club) e le sue condizioni sarebbero già migliorate grazie ad alcune creme. Il rientro in campo è previsto tra due mesi.

Lucas Viatri sufrió un accidente con pirotecnia y casi pierde la vista. pic.twitter.com/jVNpLqzOVx — Roberto Moar (@Roberto_Moar) 31 dicembre 2017