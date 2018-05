Perù, Guerrero squalificato 14 mesi: “Mi hanno rubato il sogno Mondiale”

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Paolo Guerrero (34) non sarà al Mondiale col Perù. Tutto questo la Corte Arbitrale dello Sport di Losanna ha accolto l'appello dell'Agenzia Mondiale Antidoping di estendere la squalifica dell'attaccante, scaduta il 3 maggio, di altri 6 mesi. Come comunicato dal Tas la squalifica del giocatore è stata protratta a 14 mesi, quindi fino a gennaio 2019. Il provvedimento è stato adottato dallo scorso 5 ottobre, quando Guerrero è stato trovato positivo ad una metabolita della cocaina alla fine della gara contro l’Argentina valida per le qualificazioni al mondiale di Russia. Intanto la punta, attraverso la sua pagina Facebook, ha espresso i propri sentimenti: “La prima cosa che voglio dire è che non c’è una prova di tutto ciò, nulla è mai stato provato. Quello che non capisco è come si possa dare una sanzione di 14 mesi, spezzando il mio sogno di giocare il Mondiale senza giustificazione. Spero che i giudici e le persone che hanno contribuito a rubare il mio sogno e il mio Mondiale continuino a dormire in pace. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, che sanno il professionista che sono e la persona che sono: spero che continuino a credere in me”.