Pinilla attacca i politici cileni: "Chiudetevi nel Congresso e risolvete"

© foto di Federico Gaetano

Mauricio Pinilla si schiera al fianco del popolo cileno. La vecchia conoscenza della nostra Serie A, oggi in forza al Coquimbo, ha pubblicato in queste ore vari tweet di sostegno ai suoi connazionali in rivolta e indirizzati contro le forze politiche che hanno provocato il collasso del Paese: "Inetti, chiudetevi all'interno del Congresso e non uscite finché non avrete trovato una soluzione a tutti i problemi critici che ci sono in Cile. Non uscite senza soluzione!".