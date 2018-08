Pino Calabria: “Denis vuole tornare in Italia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

'Modric-Inter? Dopo la cessione di Cristiano sono cambiati un po' di equilibri nello spogliatoio del Real, ma alla fine Modric rimarrà. Stiamo parlando sempre del Real Madrid ed una smobilitazione a questi livelli sarebbe clamorosa'. Così in esclusiva ai microfoni di TimGate l'operatore di mercato Pino Calabria. 'L'Inter - continua Calabria - al momento sta dimostrando di essere l'unica in grado ad avvicinarsi ad una Juve sempre più protagonista. Il mercato dei nerazzurri si sta dimostrando mirato ed attento con un connubio tra direzione sportiva e tecnica eccellente. Con Keita in arrivo e Icardi sempre più al centro del progetto credo che il prossimo anno vedremo una grande Inter'. Chiosa dedicata a German Denis, che ha di nuovo voglia di Italia. 'Stiamo lavorando. Il suo grande desiderio - dice l'intermediario - è quello di tornare in Italia ma al momento abbiamo offerte importanti sia dal Cile che dall‘Argentina. Quindi - conclude - vediamo cosa succederà in questi giorni'.