Daniel Angelici, presidente del Boca, ha parlato a Radio La Red del possibile arrivo di Ever Banega: "È un calciatore che conosce il club e faremmo un enorme salto di qualità se lo riportassimo in Argentina, come facemmo quando riprendemmo Gago. Abbiamo buoni rapporti con il Siviglia".