Problemi cardiaci, fermato Guillermo Burdisso

Ex romanista Guillermo verso S.Lorenzo, ma starà fermo tre mesi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Brutta tegola per Guillermo Burdisso, il fratello minore di Nicolas, anche lui ex giocatore della Roma (entrambi furono in giallorosso nel 2010/11). Il difensore è stato fermato dopo le visite mediche di rito alle quali è stato sottoposto prima del trasferimento al San Lorenzo. Al giocatore, proveniente dall'Independiente di Avellaneda, secondo quando pubblica Olé, è stato riscontrato un problema cardiaco: i medici lo hanno fermato per 90 giorni. "E' un momento molto difficile per me - le parole del giocatore - non ero certo preparato a una notizia del genere: nessuno lo è. Adesso, però, devo concentrarmi sulla mia salute. Lotterò per giocare al calcio, è quello che so fare e che amo fare più di ogni altra cosa". Chiuso dall'arrivo del collega Sebastian Beccacece, Guillermo Burdisso aveva deciso di cambiare squadra, per ritrovare un posto da titolare. Adesso, lo stop forzato.